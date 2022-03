GF Vip | Antonio Medugno parla della sua malattia e rivela i disturbi alimentari | di cosa soffre? «Sono finito in terapia»

Leggi su donnapop

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Come sappiamo,ha sofferto di: il gieffino ha confessato ad Alfonso Signorini di volersi ritirare dal GF Vip 6 per paura di poterci ricadere, ma è stato prontamente supportato e spronato da suo padre e da suo fratello. Ieri sera, comunque,– in un momento di grande sconforto – si...