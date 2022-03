Gas: tocca nuovo massimo oltre 194 euro poi ritraccia (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il prezzo del gas ha toccato ad Amsterdam un massimo a 194,7 euro per megawattora, ben oltre i livelli raggiunti lo scorso dicembre (173,9 euro), per poi ritornare sui livelli dell'apertura. Dopo il ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il prezzo del gas hato ad Amsterdam una 194,7per megawattora, beni livelli raggiunti lo scorso dicembre (173,9), per poi ritornare sui livelli dell'apertura. Dopo il ...

Ultime Notizie dalla rete : Gas tocca Ucraina - Russia, le news di oggi dalla guerra. Mosca: "Pronti a riprendere negoziati questa sera". I russi: "Abbiamo preso Kherson". ... 10.47 Schizza il prezzo del gas, tocca il massimo storico Il prezzo del gas schizza per effetto dell'invasione Russia in Ucraina e delle conseguenti sanzioni contro Mosca che fanno temere per le ...

Gas: tocca nuovo massimo oltre 194 euro poi ritraccia Dopo il record il contratto Ice Ttf, che rappresenta il benchmark del gas europeo, segna un rialzo del 25% a 152 euro. Restano sui mercati i timori di una chiusura dei rubinetti dalla Russia in ...

Future gas a un nuovo record, a rischio forniture russe Investing.com - I future del gas naturale in Europa sono schizzati ad un nuovo massimo storico questo mercoledì: si iniziano a vedere le prime conseguenze delle sanzioni occidentali contro la Russia.

