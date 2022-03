Fiamme in ospedale nel napoletano | paura tra pazienti e ospiti

(Di mercoledì 2 marzo 2022)al pronto soccorso di Torre del Greco,trae visitatori. Un incendio sarebbe scoppiato nei locali dell’ex cucina dell’Maresca di Torre del Greco. Torre del Greco, incendio inLe, fortunatamente, non hanno raggiunto il pronto soccorso e altri reparti grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco allertati dagli operatori L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

massimo92950412 : @Trovolavorobiz @DiegoFusaro E si vede che l'ospedale e l'università distrutte sarà stato un terremoto con le fiamme???? - CdT_Online : Nuovi bombardamenti nella notte, fiamme in un ospedale di Kharkiv - frabarraco : RT @LauraValenza1: A #Kiev è stato colpito un ospedale oncologico pediatrico. Avete letto bene: OSPEDALE ONCOLOGICO PEDIATRICO. Se c'è gius… - aleb912 : RT @LauraValenza1: A #Kiev è stato colpito un ospedale oncologico pediatrico. Avete letto bene: OSPEDALE ONCOLOGICO PEDIATRICO. Se c'è gius… - DonatellaMargo2 : RT @LauraValenza1: A #Kiev è stato colpito un ospedale oncologico pediatrico. Avete letto bene: OSPEDALE ONCOLOGICO PEDIATRICO. Se c'è gius… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiamme ospedale

ilmattino.it

... allegando foto dei pompieri impegnati a spegnere lenegli edifici colpiti. Almeno 21 le ... Oggi sono 128 le persone ricoverate in. I nostri dottori non riescono nemmeno ad andare a casa"...Il denso fumo nero che si è sprigionato dai locali interessati dalle, ha allertato gli operatori e gli ospiti dell', dove sono prontamente scattati anche gli allarmi acustici interni. ...Un incendio si sarebbe sviluppato nell'ospedale di Torre del Greco. La natura sarebbe ancora ignoto. Tanti cittadini e pazienti spaventati hanno ...E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere un principio d'incendio sviluppatosi nel pomeriggio nei locali dell'ex cucina dell'ospedale Maresca di Torre ...