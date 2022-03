ESA | molto improbabile lancio ExoMars nel 2022

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 2 marzo 2022) "Deploriamo le vittime umane e le tragiche conseguenze della guerra in Ucraina. Stiamo dando priorità assoluta all'adozione di decisioni adeguate, non solo per il bene della nostra forza lavoro coinvolta nei programmi, ma nel pieno rispetto dei nostri valori europei, che hanno sempre plasmato radicalmente il nostro approccio alla cooperazione internazionale". Così l'Agenzia spaziale europea in una nota diffusa a seguito di una riunione avuta oggi con gli Stati membri. "Stiamo attuando pienamente le sanzioni imposte alla Russia dai nostri Stati membri. Stiamo valutando le conseguenze su ciascuno dei nostri programmi in corso condotti in collaborazione con l'agenzia spaziale statale russa Roscosmos - dichiara l'ESA - e allineiamo le nostre decisioni alle decisioni dei nostri Stati membri in stretto coordinamento con partner industriali e internazionali (in particolare con la NASA sulla ...