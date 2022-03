Cugine uccise da suv | Mattarella telefona al papà di Jessica | ' Farò il possibile per queste due ragazze'

Advertising

CONEGLIANO – Il presidente Mattarella ha telefonato ad Alain Fragasso, padre di Jessica e zio di Sara Rizzotto, le due cugine morte il 30 gennaio nel tragico incidente in A28: «Vi sono vicino, fatevi forza. Seguirò la vostra storia. Farò il possibile per queste due ragazze e per tutte le vittime della strada».