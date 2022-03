Caos al GF Vip, Soleil Sorge sferra una gomitata e ferisce Lulù Selassié (Di mercoledì 2 marzo 2022) Poche ore fa nella Casa del Grande Fratello Vip 6 è scoppiato un vero e proprio Caos per via di una gomitata accidentale ma abbastanza violenta che ha colpito Lulù Selassié, gonfiandole il labbro e facendole uscire il sangue dal dente. Tutto è successo mentre i ragazzi della Casa più spiata d’Italia preparavano una coreografia di ballo a bordo piscina. Lulù, che si trovava dietro Soleil Sorge, è stata colpita in pieno volto dal gomito di quest’ultima. Come prevedibile, la più giovane delle principesse Selassié si è messa a piangere e a urlare, lamentandosi con Jessica del fatto che domani, giovedì, non potrà partecipare alla nuova puntata in diretta del GF Vip “nelle sue condizioni”. Ovviamente però Lulù è stata subito visitata da un ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 2 marzo 2022) Poche ore fa nella Casa del Grande Fratello Vip 6 è scoppiato un vero e proprioper via di unaaccidentale ma abbastanza violenta che ha colpito, gonfiandole il labbro e facendole uscire il sangue dal dente. Tutto è successo mentre i ragazzi della Casa più spiata d’Italia preparavano una coreografia di ballo a bordo piscina., che si trovava dietro, è stata colpita in pieno volto dal gomito di quest’ultima. Come prevedibile, la più giovane delle principessesi è messa a piangere e a urlare, lamentandosi con Jessica del fatto che domani, giovedì, non potrà partecipare alla nuova puntata in diretta del GF Vip “nelle sue condizioni”. Ovviamente peròè stata subito visitata da un ...

