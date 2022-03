Barcellona, quasi fatta per il rinforzo in difesa: arriva dal Chelsea (Di mercoledì 2 marzo 2022) . rinforzo importante a parametro zero per Xavi Sembra ormai deciso il futuro di Andreas Christensen, centrale danese in scadenza col Chelsea. Il difensore della nazionale danese non rinnoverà il contratto per accasarsi al Barcellona come scrive il quotidiano Diario Sport. Il club blaugrana avrebbe trovato un’intesa di massima con gli agenti del giocatore mettendo sul piatto un ricco contratto quadriennale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) .importante a parametro zero per Xavi Sembra ormai deciso il futuro di Andreas Christensen, centrale danese in scadenza col. Il difensore della nazionale danese non rinnoverà il contratto per accasarsi alcome scrive il quotidiano Diario Sport. Il club blaugrana avrebbe trovato un’intesa di massima con gli agenti del giocatore mettendo sul piatto un ricco contratto quadriennale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

