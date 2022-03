Anna, uccisa a 30 anni dall'ex che la perseguitava. Su Fb pioggia di insulti: 'Bastardo, assassino' (Di mercoledì 2 marzo 2022) 'assassino', 'bast**do'. Sono centinaia di insulti comparsi nelle ultime ore sulla bacheca Facebook di A. E., il 40enne che ieri mattina ha ucciso la sua ex, Anna Borsa, a Pontecagnano Faiano, in ... Leggi su leggo (Di mercoledì 2 marzo 2022) '', 'bast**do'. Sono centinaia dicomparsi nelle ultime ore sulla bacheca Facebook di A. E., il 40enne che ieri mattina ha ucciso la sua ex,Borsa, a Pontecagnano Faiano, in ...

Ultime Notizie dalla rete : Anna uccisa Anna, uccisa a 30 anni dall'ex che la perseguitava. Su Fb pioggia di insulti: 'Bastardo, assassino' Leggi anche > Diego Damis ucciso durante una rapina: aveva 41anni Al momento ancora non si sa quando potranno essere celebrati i funerali della giovane Anna di 30 anni. Intanto il negozio dove ...

Donna uccisa, insulti sulla bacheca facebook dell'assassino: "Assassino, muori" Al momento ancora non si sa quando potranno essere celebrati i funerali della giovane Anna Borsa , 30 anni. Intanto il negozio dove lavorava è stato sottoposto a sequestro così come i cellulari della ...

Pontecagnano Faiano, dolore per la donna uccisa dall'ex Repubblica TV Il saluto ad Anna uccisa a Pontecagnano dal suo ex fidanzato Ieri a Pontecagnano Faiano è stata uccisa dal suo ex fidanzato Anna Borsa, una ragazza di 30 anni, mentre lavorava nel negozio di parrucchiere in via Tevere, dove si recava ogni mattina alle 8,30.

Omicidio Anna Borsa a Pontecagnano: "Lei aveva paura" - Ore 14 del 02/03/2022 La vittima sarebbe stata uccisa all'interno del negozio di parrucchiere dove lavorava. Dopo ore di ricerche l'ex fidanzato è stato rintracciato Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili ...

