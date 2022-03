Zelensky a Biden: "Fermare l'aggressore prima possibile" (Di martedì 1 marzo 2022) Il presidente Usa Joe Biden ha avuto un colloquio telefonico con il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Lo riferisce la Casa Bianca in un comunicato precisando che la conversazione è durata poco più di 30 minuti. Zelensky ha chiesto al... Leggi su europa.today (Di martedì 1 marzo 2022) Il presidente Usa Joeha avuto un colloquio telefonico con il leader ucraino Volodymyr. Lo riferisce la Casa Bianca in un comunicato precisando che la conversazione è durata poco più di 30 minuti.ha chiesto al...

Advertising

Corriere : DA PUTIN ALLERTA NUCLEARE Missili su Kiev e Kharkiv nella notte. Zelensky: «Prossime 24 ore cruciali». Vertice Bide… - MattiaBBagnoli : “Se potessi parlare con Putin, Biden, Zelensky o la Nato gli direi: trovate un accordo subito e non ammazzateci”. B… - repubblica : Zelensky a Biden: 'Non è un film, dia un messaggio forte'. Telefonata tra i due presidenti - REstaCorporate : RT @Adnkronos: Guerra #Ucraina-Russia, Zelensky a Biden: 'Non è un film, faccia un discorso utile'. - Open_gol : Intervistato dalla Cnn, il presidente ucraino appare provato dopo ormai sei giorni dall'invasione russa… -