Ucraina, offensiva russa a tutto campo:?missili su Kharkiv e Mariupol. La Cina entra negli sforzi diplomatici (Di martedì 1 marzo 2022) Suonano le sirene in diverse città, un convoglio militare russo di 64 km si dirige verso Kiev. Putin: possiamo compensare le sanzioni. Circondata la città di Kherson, nel sud del Paese. Kharkiv bombardata. Nel Nord est almeno 70 soldati ucraini uccisi in un attacco dell'artiglieria russa nella base militare di Okhtyrka. Telefonata fra il ministro degli Esteri ucraino Kuleba e il suo corrispettivo cinese Wang Yi

