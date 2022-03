Ucraina: Errani, 'invio mezzi militari scelta difficile ma tempo pace è adesso' (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "L'invio dei mezzi militari è una scelta difficile, che non facciamo a cuor leggero, ha un carattere che non può essere che straordinario e si colloca all'interno di una strategia unitaria dell'Europa che Putin voleva mettere in discussione. È il momento dell'unità sia in Italia e in Europa". ma "l tempo della pace è adesso, il primo obiettivo deve essere il cessate il fuoco e costruire una de-escalation della situazione". Lo affermato il senatore di Leu, Vasco Errani, nella dichiarazione di voto a favore della risoluzione presentata dalla maggioranza e da Fratelli d'Italia sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi. "L'altro punto fondante dell'Europa -ha aggiunto- è assicurare che le ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "L'deiè una, che non facciamo a cuor leggero, ha un carattere che non può essere che straordinario e si colloca all'interno di una strategia unitaria dell'Europa che Putin voleva mettere in discussione. È il momento dell'unità sia in Italia e in Europa". ma "ldella, il primo obiettivo deve essere il cessate il fuoco e costruire una de-escalation della situazione". Lo affermato il senatore di Leu, Vasco, nella dichiarazione di voto a favore della risoluzione presentata dalla maggioranza e da Fratelli d'Italia sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi. "L'altro punto fondante dell'Europa -ha aggiunto- è assicurare che le ...

