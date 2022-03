Ucraina, Di Maio a La7: “Italia in guerra? No se interveniamo compatti come Ue. Contrastare propaganda russa, in 4 giorni oltre 400 morti” (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Credo che se in questo momento interveniamo in maniera compatta come Ue”, che è “la più grande forza di pace, l’Italia non entrerà in guerra. Parliamo di questioni che non possono assolutamente coinvolgere la Nato”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo a Di Martedì, su La7. L’Italia, sottolinea Di Maio, è impegnata per la pace, mentre è Putin che vuole la guerra. Secondo il ministro per fermare la guerra bisogna “fermare Putin” sia dando “supporto finanziario al popolo ucraino” che “con le sanzioni”. Di Maio ha aggiunto che bisogna anche “Contrastare la propaganda di guerra russa” perché “non è ancora chiaro il livello di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Credo che se in questo momentoin maniera compattaUe”, che è “la più grande forza di pace, l’non entrerà in. Parliamo di questioni che non possono assolutamente coinvolgere la Nato”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di, intervenendo a Di Martedì, su La7. L’, sottolinea Di, è impegnata per la pace, mentre è Putin che vuole la. Secondo il ministro per fermare labisogna “fermare Putin” sia dando “supporto finanziario al popolo ucraino” che “con le sanzioni”. Diha aggiunto che bisogna anche “ladi” perché “non è ancora chiaro il livello di ...

Advertising

AndreaMarcucci : Grave che il Presidente della commissione Esteri, Vito Petrocelli abbia votato contro risoluzione sostanzialmente u… - La7tv : #dimartedi Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: 'L'Italia è impegnata per la pace, Putin vuole la guerra. Non è… - La7tv : #dimartedi L'allarme lanciato dal Ministro Luigi Di Maio: 'Se Putin prende l'Ucraina, poi passerà ad un altro Paese… - lifestyleblogit : Ucraina, Di Maio: 'Se Ue compatta l'Italia non sarà in guerra' - - liliaragnar : 4 Nel frattempo ogni giorno tonnellate e tonnellate di armi sofisticate arrivavano in Ucraina con aerei e navi da G… -