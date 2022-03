Tonica con Andrea Delogu: ecco gli ospiti del 1 marzo (Di martedì 1 marzo 2022) Dopo la puntata di “Stasera tutto è possibile“, torna il terzo appuntamento del late show musicale che vede al timone di questo programma Andrea Delogu. Durante la seconda puntata la conduttrice ha intervistato Michele Bravi e Giusy Ferreri, entrambi reduci dalla 72esima edizione del Festival di Sanremo; Gemitaiz che a partire dal 18 giugno 2022 si esibirà sui maggiori palchi italiani con il tour “Gemitaiz Summer Tour 2022”; Gabriele Vagnato e i Serendipity, la band bergamasca tra le più promettenti della scena musicale indie italiana. Nella puntata di martedì 1 marzo saliranno sul palco Noemi e La Rappresentante Di Lista, anche loro reduci dall’ultima edizione del Festival di Sanremo; Anastasio, vincitore di X Factor; Caffellatte e i SixOneSix. A loro, durante la puntata di Tonica, si aggiungeranno gli ... Leggi su zon (Di martedì 1 marzo 2022) Dopo la puntata di “Stasera tutto è possibile“, torna il terzo appuntamento del late show musicale che vede al timone di questo programma. Durante la seconda puntata la conduttrice ha intervistato Michele Bravi e Giusy Ferreri, entrambi reduci dalla 72esima edizione del Festival di Sanremo; Gemitaiz che a partire dal 18 giugno 2022 si esibirà sui maggiori palchi italiani con il tour “Gemitaiz Summer Tour 2022”; Gabriele Vagnato e i Serendipity, la band bergamasca tra le più promettenti della scena musicale indie italiana. Nella puntata di martedì 1saliranno sul palco Noemi e La Rappresentante Di Lista, anche loro reduci dall’ultima edizione del Festival di Sanremo; Anastasio, vincitore di X Factor; Caffellatte e i SixOneSix. A loro, durante la puntata di, si aggiungeranno gli ...

