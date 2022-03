TikTok aumenta la durata dei video fino a 10 minuti (Di martedì 1 marzo 2022) Dopo l'aumento a 3 minuti fissato nel luglio 2021, la famosa app di video brevi annuncia un ulteriore aumento di minutaggio a disposizione degli autori.... Leggi su dday (Di martedì 1 marzo 2022) Dopo l'aumento a 3fissato nel luglio 2021, la famosa app dibrevi annuncia un ulteriore aumento di minutaggio a disposizione degli autori....

Advertising

Digital_Day : Altro che video brevi, presto tutti protranno caricare video fino a 10 minuti su TikTok - puntotweet : TikTok aumenta la durata dei video a 10 minuti - TheCon__ : Comunque non ce la fanno a non rovina n’app c’è diteme il senso de aumenta la durata dei video de TikTok fino a 10 minuti - andreastoolbox : TikTok aumenta la durata massima dei video a 10 minuti - gmolaschi : Aumenta il tempo trascorso su #TikTok. L'utente globale ci passa almeno 20 ore al mese, quello italiano 6 - via @DataMediaHub -

Ultime Notizie dalla rete : TikTok aumenta TikTok aumenta la durata dei video a 10 minuti TikTok: il limite massimo dei video passa a 10 minuti L'avvio della distribuzione è partito ieri e TikTok ha confermato che l'opzione per registrare i video della lunghezza massima di 10 minuti verrà ...

TikTok come YouTube: il social aumenta la durata massima dei video a 10 minuti Ora quindi TikTok consentirà di creare video che durino fino a 10 minuti , rispetto ai 60 secondi originali. La notizia arrivano un anno dopo che è stata aumentata la durata massima dei video a tre ...

TikTok aumenta la durata massima dei video a 10 minuti PcProfessionale.it TikTok aumenta la durata dei video a 10 minuti TikTok ha aumentato la durata massima dei video portando il limite a 10 minuti e modificando quindi l'approccio nel creare contenuti.

TikTok aumenta la durata dei video fino a 10 minuti Dopo l'aumento a 3 minuti fissato nel luglio 2021, la famosa app di video brevi annuncia un ulteriore aumento di minutaggio a disposizione degli autori.

: il limite massimo dei video passa a 10 minuti L'avvio della distribuzione è partito ieri eha confermato che l'opzione per registrare i video della lunghezza massima di 10 minuti verrà ...Ora quindiconsentirà di creare video che durino fino a 10 minuti , rispetto ai 60 secondi originali. La notizia arrivano un anno dopo che è stata aumentata la durata massima dei video a tre ...TikTok ha aumentato la durata massima dei video portando il limite a 10 minuti e modificando quindi l'approccio nel creare contenuti.Dopo l'aumento a 3 minuti fissato nel luglio 2021, la famosa app di video brevi annuncia un ulteriore aumento di minutaggio a disposizione degli autori.