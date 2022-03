Risoluzione unitaria Camere | armi e aiuti a Kiev | sanzioni a Mosca

(Di martedì 1 marzo 2022) Cessate il fuoco "immediato" e ritiro delle truppe russe, assistenza "di qualsiasi natura" all'Ucraina, anche con "apparati e strumenti militari", per consentirle la "legittima difesa", sostegno alle ...

Approvando la, Senato e Camera impegneranno il governo a "esigere dalle autorità russe l'immediata cessazione delle operazioni belliche e il ritiro di tutte le forze militari che ...Fratelli d'Italia, infatti, ha già fatto sapere di essere disponibile a sostenere unain Aula per dare mandato al governo di difendere l'Ucraina e sanzionare la Russia in tutte ...Roma, 1 mar. (askanews) - Cessate il fuoco 'immediato' e ritiro delle truppe russe, assistenza 'di qualsiasi natura' all'Ucraina, anche con ...Il Piemonte, tra le altre iniziative, pensa di chiedere ospitalità temporanea alle famiglie e ce ne sarebbero già 500 a disposizione. Centinaia ne sono già arrivati in bus, con pullmini e auto private ...