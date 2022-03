Putin non fermerà la sua guerra senza ottenere niente in cambio (Di martedì 1 marzo 2022) Gli occidentali vogliono far crescere il costo di questa guerra per Putin, ma questa logica classica potrebbe non funzionare con un uomo disposto a sbandierare l’arma nucleare per intimidire i suoi avversari. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 1 marzo 2022) Gli occidentali vogliono far crescere il costo di questaper, ma questa logica classica potrebbe non funzionare con un uomo disposto a sbandierare l’arma nucleare per intimidire i suoi avversari. Leggi

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - giorgio_gori : Dal 2017 la #Lega di Salvini è alleata con “Russia Unita”, il partito di #Putin. Il patto si rinnoverà in automatic… - chetempochefa : «A sedici anni pensavo che quelli come Putin, che mettono in galera gli oppositori, si chiamassero tiranni. Non c’è… - Ve30Ve : RT @riotta: Vi spiegavano che #Putin non avrebbe mai fatto la guerra. Poi che cough cough ok l'aveva fatta ma l'avrebbe vinta in un lampo.… - PippoVignola : @Fabioans4 @Moonlightshad1 Io non capisco perchè le colpe di putin debbano ricadere sui propri concittadini. Come s… -