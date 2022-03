PSG, opzione MLS per Messi e Sergio Ramos: i dettagli (Di martedì 1 marzo 2022) C’è l’opzione MLS per i due top player del PSG, che dopo una sola stagione potrebbero volare verso gli Stati Uniti. PSG Sergio Ramos Messi MLSUna notizia riportata dal Miami Herald che potrebbe prendere forma già nella prossima sessione di mercato. Infatti i due acquisti sono arrivati tra tante acclamazioni, ma non sono riusciti a mantenere quel livello che li ha resi così noti al pubblico. Sergio Ramos e Lionel Messi potrebbero, già dalla prossima stagione, non far più parte del Paris Saint Germain, e per loro si prospetta un futuro nella Major League Soccer. Per Messi c’è l’Inter Miami, guidato dall’ex stella del calcio britannico Beckham, mentre per lo spagnolo i Los Angeles Galaxy. Per ... Leggi su rompipallone (Di martedì 1 marzo 2022) C’è l’MLS per i due top player del PSG, che dopo una sola stagione potrebbero volare verso gli Stati Uniti. PSGMLSUna notizia riportata dal Miami Herald che potrebbe prendere forma già nella prossima sessione di mercato. Infatti i due acquisti sono arrivati tra tante acclamazioni, ma non sono riusciti a mantenere quel livello che li ha resi così noti al pubblico.e Lionelpotrebbero, già dalla prossima stagione, non far più parte del Paris Saint Germain, e per loro si prospetta un futuro nella Major League Soccer. Perc’è l’Inter Miami, guidato dall’ex stella del calcio britannico Beckham, mentre per lo spagnolo i Los Angeles Galaxy. Per ...

Advertising

infoiteconomia : Anelka: “Ho parlato con Pogba, il PSG è l’opzione migliore per lui” - TUTTOJUVE_COM : Anelka: 'Il PSG sarebbe la miglior opzione per Pogba, lui sarebbe disposto a trasferirsi a Parigi' - sportli26181512 : #Anelka consiglia #Pogba: 'Al Psg tornerebbe top player, a Manchester è incompreso': Secondo l'ex attaccante della… - dosky1303 : La butto lì : Mbappè non rinova col PSG Non è più convintissimo dell' opzione Real Madrid (parole sue) Il Milan… - LucaDColella : RT @Sianews_: Angel #DiMaria potrebbe andare a P0 a Giugno. C’è opzione annuale di rinnovo col #PSG ma dipende dalla volontà del giocatore.… -