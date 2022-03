Mercato Flaminio Nuovo | bagarre sullo spostamento dalla piazza | sta per arrivare la stazione Vigna Clara

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Flaminio

Leggo.it

Arriva il treno a Vigna Clara ed è scontro suldella piazza: c'è chi dice 'va spostato' e chi boccia l'idea. È in corso, infatti, un lungo braccio di ferro per ilNuovo di piazza Diodati nel Municipio 15. Secondo i programmi del Campidoglio, entro marzo vicino alla piazza aprirà la tanto attesa stazione di Vigna Clara, che avvierà la tratta ...Stiamo assistendo però a situazioni in cui nonostante una domanda forte di, alcuni ... Commovente il ricordo di Francesca, giovane sindacalista Cisl, venuta a mancare lo scorso anno. ...Arriva il treno a Vigna Clara ed è scontro sul mercato della piazza: c’è chi dice “va spostato” e chi boccia l’idea. È in corso, infatti, un ...La merce rubata veniva in parte collocata in Italia sul mercato nero di Milano, tramite piccoli ricettatori, e in parte spedita all’estero dove una complice dell’associazione si adoperava per la ...