L’orologio dell’Apocalisse segna 100 secondi alla fine del mondo: “Spostare ancora avanti le lancette è troppo pericoloso. Putin ha perso la bussola” (Di martedì 1 marzo 2022) Sono le 23:58:20 e alla fine del mondo mancano solo 100 secondi. Lo segnano le lancette del Doomsday Clock, L’orologio dell’Apocalisse della rivista Bulletin of the Atomic Scientists, creato da ex fisici del Progetto Manhattan due anni dopo le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki con lo scopo di allarmare sui pericoli e i rischi delle armi nucleari. Oggi la guerra in Ucraina e le continue minacce di un possibile utilizzo delle armi atomiche portano la mezzanotte dell’umanità più vicina che mai. L’autodistruzione non era mai stata così reale nemmeno nei tempi più bui della Guerra Fredda. Oggi la “fine” è 20 secondi più vicina anche rispetto ai due anni appena trascorsi, nonostante le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Sono le 23:58:20 edelmancano solo 100. Lono ledel Doomsday Clock,della rivista Bulletin of the Atomic Scientists, creato da ex fisici del Progetto Manhattan due anni dopo le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki con lo scopo dirmare sui pericoli e i rischi delle armi nucleari. Oggi la guerra in Ucraina e le continue minacce di un possibile utilizzo delle armi atomiche portano la mezzanotte dell’umanità più vicina che mai. L’autodistruzione non era mai stata così reale nemmeno nei tempi più bui della Guerra Fredda. Oggi la “” è 20più vicina anche rispetto ai due anni appena trascorsi, nonostante le ...

