Lokomotiv Mosca, Gisdol: «Non posso lavorare in un paese al centro di una guerra» (Di martedì 1 marzo 2022) Markus Gisdol, ex allenatore della Lokomotiv Mosca, ha spiegato la decisione che lo ha portato a lasciare la panchina del club russo Markus Gisdol, in mattinata, ha deciso di lasciare la panchina della Lokomotiv Mosca. Ai microfoni della BILD ha poi spiegato il perchè di questa sua scelta. DICHIARAZIONI – «Per me l’allenatore è il miglior lavoro del mondo. Ma non posso soddisfare la mia vocazione in un paese il cui leader è responsabile di una guerra di conquista nel centro dell’Europa. Questo non è in linea con i miei valori, quindi ho subito rassegnato le dimissioni dalla carica di allenatore della Lokomotiv Mosca. Non posso essere a Mosca, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 marzo 2022) Markus, ex allenatore della, ha spiegato la decisione che lo ha portato a lasciare la panchina del club russo Markus, in mattinata, ha deciso di lasciare la panchina della. Ai microfoni della BILD ha poi spiegato il perchè di questa sua scelta. DICHIARAZIONI – «Per me l’allenatore è il miglior lavoro del mondo. Ma nonsoddisfare la mia vocazione in unil cui leader è responsabile di unadi conquista neldell’Europa. Questo non è in linea con i miei valori, quindi ho subito rassegnato le dimissioni dalla carica di allenatore della. Nonessere a, ...

Advertising

CalcioNews24 : #LokomotivMosca, l'ex tecnico #Gisdol spiega i motivi del suo addio ??? - FiorentinaUno : Ex viola, Compper nuovo allenatore del Lokomotiv Mosca - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UCRAINA - Lokomotiv Mosca, l'allenatore Gisdol si dimette: 'Non posso restare in Russia' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UCRAINA - Lokomotiv Mosca, l'allenatore Gisdol si dimette: 'Non posso restare in Russia' - susydigennaro : RT @napolimagazine: UCRAINA - Lokomotiv Mosca, l'allenatore Gisdol si dimette: 'Non posso restare in Russia' -