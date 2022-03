LIVE Camila Giorgi-Garcia 5-4, Wta Lione 2022 in DIRETTA: l’azzurra è avanti nel 1° set! (Di martedì 1 marzo 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Doppio fallo della padrona di casa. 5-4 Ace centrale e game a zero di Giorgi. 40-0 BOLIDE DI ROVESCIO DI Giorgi! Gran difesa dell’azzurra. 30-0 Prima al centro dell’azzurra. 15-0 Servizio e diritto di Giorgi. 4-4 Garcia rischia di farsi rimontare ma tiene il servizio e conferma il break. 40-30 Garcia è troppo lenta in uscita dal servizio con il diritto. 40-15 Secondo doppio fallo della francese. 40-0 Gran parata sottorete della francese sul passante di Giorgi. 30-0 Momento di appannaggio per Giorgi in risposta. 15-0 Ace di Garcia. 4-3 ARRIVA IL CONTROBREAK! TURNO DI SERVIZIO HORROR PER Giorgi! 40-AD PALLA BREAK ... Leggi su oasport (Di martedì 1 marzo 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Doppio fallo della padrona di casa. 5-4 Ace centrale e game a zero di. 40-0 BOLIDE DI ROVESCIO DI! Gran difesa del. 30-0 Prima al centro del. 15-0 Servizio e diritto di. 4-4rischia di farsi rimontare ma tiene il servizio e conferma il break. 40-30è troppo lenta in uscita dal servizio con il diritto. 40-15 Secondo doppio fallo della francese. 40-0 Gran parata sottorete della francese sul passante di. 30-0 Momento di appannaggio perin risposta. 15-0 Ace di. 4-3 ARRIVA IL CONTROBREAK! TURNO DI SERVIZIO HORROR PER! 40-AD PALLA BREAK ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Garcia 4-1 Wta Lione 2022 in DIRETTA: l’azzurra piazza il break nel 1° set! - #Camila #Giorgi-G… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Garcia Wta Lione 2022 in DIRETTA: Zhang elimina Mladenovic in due set! Tra poco l’azzurra -… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - WTA Lione 2022 - Camila Giorgi fa il suo esordio in Francia! L’azzurra sfida per la quarta volta in… - lorenzofares : Per essere testa di serie numero 1 in un #WTA 250, Camila #Giorgi ???? poteva pescare avversaria più agevole di Carol… -