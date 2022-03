La Traviata | edizione 1992 | in onda su RAI 5

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 1 marzo 2022) Ladi Giuseppe Verdi viene proposta nel martedì di rai 5 nell’allestimento che impegnò la regista Lilliana Cavani. Storicadel, l’orchestra fu diretta dal maestro Riccardo Muti. A curare le scene troviamo Dante Ferretti, i costumi sono di Gabriella Pescucci e le luci di Gianni Mantovanini.Si tratta forse di una delle opere più profonde e importanti andate in scena presso Teatro alla Scala, che negli anni successivi ha visto tornare in scena numerosi allestimenti. Questo in particolare però viene reso memorabile dall’interpretazione di Muti, e da una regia che pone il giusto accento sui caratteri dei personaggi della storia.La tramaDi ispirazione al romanzo di Alexandre Dumas figlio La signora delle camelie, alla sua prima alla fine dell’800 lafu mal presa dalla critica e dunque ...