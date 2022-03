La metropolitana che attraversa un palazzo in Cina | il Chongqing Rail Transit

(Di martedì 1 marzo 2022) In, esiste un treno metropolitano cheunabitato. Succede a, nel Sud-Ovest del Paese. Nella grande metropoli, infatti, il treno della seconda linealeggerataglia in due un centro residenziale,ndo unfra il sesto e l’ottavo piano. Ma perché mai? La linea 2 della CRT corre verso sud-est da Jiaochangkou a Yudong, e taglia in due un– curiosauro.itIl treno che taglia i palazzi: il ChonggingPerre il centro della città nuova, il treno(denominato CRT) s’inserisce ...

stanzaselvaggia : Giletti sta chiedendo a una donna ucraina che dorme in metropolitana: “Se entrano i russi nella metropolitana cosa gli dici?”. - Linkiesta : Le voci degli ucraini di #Milano contro la guerra Sono 20mila le persone di nazionalità ucraina nella città metrop… - RadioItalia : ?? ???? Mentre la popolazione russa protesta contro la decisione militare di Putin, a Kharkiv i cittadini si rifugian… - okwlor : RT @SerenaOgniTanto: Il giornalismo di GiIetti che domanda a una ragazza rifugiata nella metropolitana: 'se arrivano i russi ed entrano nel… - VeraEsincera : RT @VivianaDesio: E poi c'è lei che, nella metropolitana di Mosca, veste i colori dell'Ucraina ?? -

Ultime Notizie dalla rete : metropolitana che

La LIVE si divide tra scene girate in una villa in pieno stile Libertyha il fine di corroborare l'intimo dialogo musicale tra l'artista e Shablo, e una dimensione più street e...... nonché del paesaggio della Sardegna,sono stati oggetto di recupero o sequestro e successiva ... al Nucleo Tpc insieme alla Soprintendenza archeologia per la cittàdi Cagliari e le ...«Nelle prossime settimane ci sarà il decreto ministeriale che assegnerà i fondi al Comune di Napoli per la linea 10, la linea che parte dal centro città per arrivare alla stazione dell’alta velocità d ...Ieri mattina gli agenti del Commissariato Dante, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso la stazione della metropolitana di pi ...