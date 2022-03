La folle teoria dietro Grease: la protagonista in realtà è morta? (Di martedì 1 marzo 2022) Grease è un musical classico della storia del cinema: ma dietro si nasconde una macabra teoria che cambierebbe il significato di tutto il film Leggi su ilgiornale (Di martedì 1 marzo 2022)è un musical classico della storia del cinema: masi nasconde una macabrache cambierebbe il significato di tutto il film

Advertising

luIuriant : ho detto a Dalila di avere una teoria un po’ folle e ha reagito così io non ho parole - BliceroV2 : @andreapurgatori La teoria del pazzo è roba americana. La sta seguendo alla lettera. Altro che folle. - Bettyblunotte : @faberpiredda @Mainaxcs @Mintauros1 L'unica soluzione è che vengano abolite le nazioni? Pure questa è una teoria ch… - yajamer : RT @alposto: putin è pazzo ed ha deciso senza motivazione di fare una cosa folle? ok va bene, questo conferma la mia teoria che sia stato m… - S_soldato_Maria : RT @alposto: putin è pazzo ed ha deciso senza motivazione di fare una cosa folle? ok va bene, questo conferma la mia teoria che sia stato m… -