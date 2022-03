In fuga da Putin, e da Assad. Le bombe di ieri e di oggi (Di martedì 1 marzo 2022) ieri sera in televisione, in prime time, ho sentito per la prima volta dire che l’aviazione russa ha effettuato bombardamenti a tappeto su Aleppo est e altre città siriane. Lo ha detto un noto dissidente russo. Ci voleva questa tragedia per farci apprendere che il più spaventoso crimine contro l’umanità è stato compiuto in un silenzio assordante, rotto solo dalla voce di papa Francesco che scrisse al sedicente presidente siriano, Assad, chiedendo il rispetto del diritto umanitario internazionale in zone di guerra. Quel che è accaduto ad Aleppo non solo non è, per fortuna, immaginabile oggi in Ucraina, ma ha visto solo i corridoi di Sant’Egidio accogliere anche i profughi siriani, noi li abbiamo bloccati in Turchia. oggi, in queste ore, vengono ritenuti in fuga da una falsa guerra da chi parla di quelli ... Leggi su formiche (Di martedì 1 marzo 2022)sera in televisione, in prime time, ho sentito per la prima volta dire che l’aviazione russa ha effettuato bombardamenti a tappeto su Aleppo est e altre città siriane. Lo ha detto un noto dissidente russo. Ci voleva questa tragedia per farci apprendere che il più spaventoso crimine contro l’umanità è stato compiuto in un silenzio assordante, rotto solo dalla voce di papa Francesco che scrisse al sedicente presidente siriano,, chiedendo il rispetto del diritto umanitario internazionale in zone di guerra. Quel che è accaduto ad Aleppo non solo non è, per fortuna, immaginabilein Ucraina, ma ha visto solo i corridoi di Sant’Egidio accogliere anche i profughi siriani, noi li abbiamo bloccati in Turchia., in queste ore, vengono ritenuti inda una falsa guerra da chi parla di quelli ...

