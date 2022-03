Il calciatore russo Miranchuk segna e non esulta per rispetto del compagno ucraino dell’Atalanta (video) (Di martedì 1 marzo 2022) L’eco della guerra in Ucraina arriva anche allo stadio di Bergamo, dove l’Atalanta ha sconfitto la Sampdoria per 4-0 nel posticipo di Serie A. Come mostrano le immagini di Dazn, il russo Aleksej Miranchuk, dopo aver segnato il quarto gol, non ha esultato tenendo il capo chino e ricevendo l’abbraccio da parte dei compagni di squadra. Nell’Atalanta gioca anche il calciatore ucraino Malinovskyi. A fine gara il direttore sportivo dell’Atalanta, Marino, ha parlato proprio dello speciale legame che lega Malinovskyi e Miranchuk, l’uno ucraino e l’altro russo, colpiti entrambi dal profondo dolore che la guerra attualmente in corso sta causando. “Vivono con grande rispetto uno dell’altro, siamo un caso unico ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 1 marzo 2022) L’eco della guerra in Ucraina arriva anche allo stadio di Bergamo, dove l’Atalanta ha sconfitto la Sampdoria per 4-0 nel posticipo di Serie A. Come mostrano le immagini di Dazn, ilAleksej, dopo averto il quarto gol, non hato tenendo il capo chino e ricevendo l’abbraccio da parte dei compagni di squadra. Nell’Atalanta gioca anche ilMalinovskyi. A fine gara il direttore sportivo, Marino, ha parlato proprio dello speciale legame che lega Malinovskyi e, l’unoe l’altro, colpiti entrambi dal profondo dolore che la guerra attualmente in corso sta causando. “Vivono con grandeuno dell’altro, siamo un caso unico ...

