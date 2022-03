Highlights e gol Peterborough-Manchester City 0-2: Fa Cup 2021/2022 (VIDEO) (Di martedì 1 marzo 2022) Gli Highlights completi di Peterborough-Manchester City, incontro valevole per gli ottavi di finale dell’Fa Cup 2021/2022, storica competizione inglese. I ragazzi di Pep Guardiola hanno sconfitto, come da pronostico, i padroni di casa tramite il punteggio di 0-2; reti di Mahrez e Grealish, entrambe nel secondo tempo e in particolare tra il 60? e il 67?, utili alla causa dei Citizens per il passaggio del turno. Con questo risultato, peraltro ottenuto senza subire gol, il club di Manchester avrà l’opportunità di disputare i quarti di finale dell’evento britannico, con l’obiettivo concreto di arrivare sino in fondo. Di seguito il VIDEO dei migliori momenti del confronto tra Peterborough e Manchester ... Leggi su sportface (Di martedì 1 marzo 2022) Glicompleti di, incontro valevole per gli ottavi di finale dell’Fa Cup, storica competizione inglese. I ragazzi di Pep Guardiola hanno sconfitto, come da pronostico, i padroni di casa tramite il punteggio di 0-2; reti di Mahrez e Grealish, entrambe nel secondo tempo e in particolare tra il 60? e il 67?, utili alla causa dei Citizens per il passaggio del turno. Con questo risultato, peraltro ottenuto senza subire gol, il club diavrà l’opportunità di disputare i quarti di finale dell’evento britannico, con l’obiettivo concreto di arrivare sino in fondo. Di seguito ildei migliori momenti del confronto tra...

