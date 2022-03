Guerra Ucraina-Russia, Maneskin congelano tour: “Vicini a chi soffre” (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – A fronte della Guerra in atto fra Russia e Ucraina, i Maneskin congelano l’indicazione delle nuove date del tour già rinviato a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia, e affidano ad un messaggio scritto in inglese e in italiano sulle storie di Instagram la spiegazione ai fan della loro scelta. “Nonostante la nostra volontà di comunicarvi gli aggiornamenti riguardo al tour italiano ed europeo entro il 1° di marzo, non siamo in grado di definire e di condividere le nuove date in questo momento di tensione per l’Europa e per il mondo intero – scrive il gruppo -. Siamo più Vicini che mai ai nostri fan, ai nostri partner e a tutte le persone afflitte dalla Guerra in questo preciso momento. La nostra solidarietà va a ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – A fronte dellain atto fra, il’indicazione delle nuove date delgià rinviato a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia, e affidano ad un messaggio scritto in inglese e in italiano sulle storie di Instagram la spiegazione ai fan della loro scelta. “Nonostante la nostra volontà di comunicarvi gli aggiornamenti riguardo alitaliano ed europeo entro il 1° di marzo, non siamo in grado di definire e di condividere le nuove date in questo momento di tensione per l’Europa e per il mondo intero – scrive il gruppo -. Siamo piùche mai ai nostri fan, ai nostri partner e a tutte le persone afflitte dallain questo preciso momento. La nostra solidarietà va a ...

