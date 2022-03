Guerra Ucraina, Draghi: “Urge scrivere regole compatibili con le ambizioni che abbiamo per l’Europa. L’Italia non si volta dall’altra parte” (Di martedì 1 marzo 2022) “L’invasione russa segna una svolta decisiva nella storia europea. Molti si erano illusi che la Guerra non avrebbe avuto più spazio in Europa. L’aggressione della Russia all’Ucraina ci riporta indietro di oltre ottant’anni, si tratta di un attacco ai nostri valori di libertà e democrazia e all’ordine internazionale che abbiamo costruito insieme”. Dunque, “è essenziale mantenere aperta la via del dialogo. Auspichiamo il successo di questo dialogo anche se siamo realistici sulle sue conseguenze”. In ogni caso “L’Italia non intende voltarsi dall’altra parte”. Ecco il premier Draghi, poco fa, nel corso del suo intervento in Senato, all’indomani del Cdm che ha approvato il dl relativo allo stato di emergenza volto alla crisi provocata ... Leggi su italiasera (Di martedì 1 marzo 2022) “L’invasione russa segna una sdecisiva nella storia europea. Molti si erano illusi che lanon avrebbe avuto più spazio in Europa. L’aggressione della Russia all’ci riporta indietro di oltre ottant’anni, si tratta di un attacco ai nostri valori di libertà e democrazia e all’ordine internazionale checostruito insieme”. Dunque, “è essenziale mantenere aperta la via del dialogo. Auspichiamo il successo di questo dialogo anche se siamo realistici sulle sue conseguenze”. In ogni caso “non intendersi”. Ecco il premier, poco fa, nel corso del suo intervento in Senato, all’indomani del Cdm che ha approvato il dl relativo allo stato di emergenza volto alla crisi provocata ...

