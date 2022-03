Guerra in Ucraina, è tempo di estendere il Perimetro cyber? (Di martedì 1 marzo 2022) L’allarme lanciato dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale sulla necessità di elevare i livelli di sicurezza da parte degli operatori di infrastrutture digitali nazionali è un indice abbastanza attendibile del fatto che, a seguito delle scelte politiche assunte, anche l’Italia può diventare bersaglio della controffensiva russa. Significativamente, l’Agenzia rivolge il grido di allarme verso i gestori di infrastrutture digitali e non – come pure avrebbe dovuto, visto il suo mandato – soltanto verso le infrastrutture critiche e i fornitori di servizi essenziali. La spiegazione di questa scelta risiede, probabilmente, in una valutazione pragmatica: l’esistenza di un difetto strutturale della normativa sul Perimetro nazionale di sicurezza cibernetica. La legge numero 133 del 2019 (che ha convertito il decreto legge numero 105 del 2019) è basata ... Leggi su formiche (Di martedì 1 marzo 2022) L’allarme lanciato dall’Agenzia per lasicurezza nazionale sulla necessità di elevare i livelli di sicurezza da parte degli operatori di infrastrutture digitali nazionali è un indice abbastanza attendibile del fatto che, a seguito delle scelte politiche assunte, anche l’Italia può diventare bersaglio della controffensiva russa. Significativamente, l’Agenzia rivolge il grido di allarme verso i gestori di infrastrutture digitali e non – come pure avrebbe dovuto, visto il suo mandato – soltanto verso le infrastrutture critiche e i fornitori di servizi essenziali. La spiegazione di questa scelta risiede, probabilmente, in una valutazione pragmatica: l’esistenza di un difetto strutturale della normativa sulnazionale di sicurezza cibernetica. La legge numero 133 del 2019 (che ha convertito il decreto legge numero 105 del 2019) è basata ...

Advertising

TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, il Pd contro la Rai “filo-Putin”: il corrispondente da Mosca sotto attacco per aver ricordat… - demagistris : La Russia cessi il fuoco e l’Ucraina diventi paese neutrale,stato aperto alla fratellanza universale,ponte di un’Eu… - Silvana35366131 : RT @ladyonorato: L’UE USERÀ I FONDI DESTINATI AGLI AIUTI UMANITARI PER COMPRARE ARMI DA GUERRA PER L’UCRAINA. I NOSTRI SOLDI SERVIRANNO A Q… - eowyn962010 : RT @ladyonorato: L’UE USERÀ I FONDI DESTINATI AGLI AIUTI UMANITARI PER COMPRARE ARMI DA GUERRA PER L’UCRAINA. I NOSTRI SOLDI SERVIRANNO A Q… -