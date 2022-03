Draghi difende la libertà dell’Ucraina e nostra tra gli applausi di chi lo voleva rimuovere

Leggi su linkiesta

(Di martedì 1 marzo 2022) Che grande discorso, quello di Marioin Parlamento. Serio, fermo, esatto nello spiegare che cosa sta succedendo in Europa: l’invasione russa, la strategia criminale di Putin, gli arresti dei coraggiosi dissidenti che protestano in patria contro l’invasione, la resistenza commovente degli ucraini, ma anche la rinascita dell’Europa, il coordinamento continentale anche sulle questioni migratorie ed energetiche. Le sanzioni alla Russia, ha detto, avranno conseguenze gravi soprattutto per l’Italia, ma questo non scalfisce la determinazione del nostro paese nell’aiutare gli ucraini sotto il giogo dell’aggressore. Semmai ci convincerà a rimediare agli errori strategici dei decenni precedenti che ci hanno reso energeticamente dipendenti dalla Russia. L’attacco russo è un attacco alla sovranità democratica del mondo libero, aiutare l’Ucraina vuol ...