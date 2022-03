Davide Livermore, il regista della Scala a FqMagazine: “Ero a San Pietroburgo quando Putin ha mostrato i suoi ‘muscoli nucleari'”. D’accordo con Sala su Gergiev” (Di martedì 1 marzo 2022) Fino a pochi giorni fa Davide Livermore, il regista delle prime della Scala e di molti altri spettacoli nel mondo, era a San Pietroburgo al teatro Aleksandriskij. È da tempo che sta lavorando a uno scambio di produzioni fra Teatro Nazionale di Genova, di cui è direttore, e una delle realtà più importanti della storia del teatro. Proprio da lì ha scritto un post su Facebook: “Ieri sera a San Pietroburgo si vedeva l’incontro tra Putin e Macron. Una giornalista chiedeva se la Russia avesse paura di questo accerchiamento Nato. Putin ricordava alla giornalista e a tutto il mondo che la Russia è la più grande potenza nucleare e quindi evidentemente non sente un particolare pericolo Nato”. Rientrato in Italia, lo raggiungiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Fino a pochi giorni fa, ildelle primee di molti altri spettacoli nel mondo, era a Sanal teatro Aleksandriskij. È da tempo che sta lavorando a uno scambio di produzioni fra Teatro Nazionale di Genova, di cui è direttore, e una delle realtà più importantistoria del teatro. Proprio da lì ha scritto un post su Facebook: “Ieri sera a Sansi vedeva l’incontro trae Macron. Una giornalista chiedeva se la Russia avesse paura di questo accerchiamento Nato.ricordava alla giornalista e a tutto il mondo che la Russia è la più grande potenza nucleare e quindi evidentemente non sente un particolare pericolo Nato”. Rientrato in Italia, lo raggiungiamo ...

