Crescita | Istat | “Nel 2021 pil a +6 | 6% | forte recupero dopo l’anno segnato dal Covid Debito pil in discesa al 150 | 4%”

Il rimbalzo messo a segno dall'economia italiana nel 2021 supera le attese. Il pil a prezzi di mercato, rileva l'Istat, è stato pari a 1.781.221 milioni di euro correnti, in aumento del 7,5% rispetto all'anno precedente, quello del crollo causato dal lockdown. In volume il Pil è cresciuto del 6,6% contro il 6% stimato dal governo nell'ultima Nota di aggiornamento al Def. Una performance che non è comunque bastata per tornare ai livelli pre Covid, che dovrebbero essere raggiunti nei prossimi mesi. "Nel 2021 l'economia italiana ha registrato una Crescita di intensità eccezionale per il forte recupero dell'attività produttiva, dopo un 2020 caratterizzato dagli effetti dell'emergenza sanitaria", si legge nel rapporto flash dell'istituto di

