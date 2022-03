Covid oggi Italia, Ricciardi: “Tornerà in autunno” (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Il Covid Tornerà in autunno in Italia. E’ quanto ha detto Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato da RaiNews 24. “In questo momento stiamo reggendo molto bene, però il problema” Covid “si riproporrà” e quindi “per l’autunno bisogna continuare a mantenere in atto una campagna vaccinale attiva”. A necessitare di nuove dosi di vaccino contro Sars-CoV-2 in questo momento sono “le persone più fragili, alle quali secondo me andrebbero aggiunti anche gli operatori sanitari”, ribadisce il docente di Igiene all’università Cattolica. “Stiamo cominciando a vedere” infatti “che coloro che si sono vaccinati a ottobre – sottolinea – attenuano la loro protezione anche dopo la terza dose. Questi sono soggetti a ... Leggi su italiasera (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Ilinin. E’ quanto ha detto Walter, consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato da RaiNews 24. “In questo momento stiamo reggendo molto bene, però il problema”“si riproporrà” e quindi “per l’bisogna continuare a mantenere in atto una campagna vaccinale attiva”. A necessitare di nuove dosi di vaccino contro Sars-CoV-2 in questo momento sono “le persone più fragili, alle quali secondo me andrebbero aggiunti anche gli operatori sanitari”, ribadisce il docente di Igiene all’università Cattolica. “Stiamo cominciando a vedere” infatti “che coloro che si sono vaccinati a ottobre – sottolinea – attenuano la loro protezione anche dopo la terza dose. Questi sono soggetti a ...

