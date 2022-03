Covid | calano ancora ricoveri e terapie intensive ma altri 233 decessi

Advertising

infoitinterno : Covid nel Lazio, casi raddoppiati (4.543) ma calano i ricoveri (-68) - VivereRavenna : Covid: 1.495 nuovi contagi. Calano i ricoveri: -14,5% in terapia intensiva e -4,9% nei reparti Covid… - VivereForli : Covid: 1.495 nuovi contagi. Calano i ricoveri: -14,5% in terapia intensiva e -4,9% nei reparti Covid… - VivereRiccione : Covid: 1.495 nuovi contagi. Calano i ricoveri: -14,5% in terapia intensiva e -4,9% nei reparti Covid… - VivereBologna : Covid: 1.495 nuovi contagi. Calano i ricoveri: -14,5% in terapia intensiva e -4,9% nei reparti Covid… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid calano

IL GIORNO

di 6 unità le terapie intensive, mentre sono 395 in meno i pazienti ricoverati negli altri reparti. I guariti odierni sono 73.607. I numeri - Il tasso di positività è in lieve calo ...... 1 marzo 2022, secondo i dati e i numeri- regione per regione - del bollettino della ...i pazienti in terapia intensiva, che sono 708 in totale, 6 in meno di ieri, e i ricoverati con ...L'emergenza Covid non è terminata ma finalmente i numeri ci dicono che siamo in una fase calante del virus nel nostro paese ...Sono 46.631 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 530.858 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta all'8,8% ...