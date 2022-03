Con la trappola online spariscono in un attimo 4mila euro | presa la finta dipendente delle Poste

Advertising

11Giuliano : @paesesovrano @Eman07460682 Concordo in toto con te e mi batto,per evitare che il popolo cada in questa trappola. - Marylu58121349 : RT @ElGusty99523701: UCRAINA, IRAN E RICATTO AD OBAMA Lo hanno incastrato con un FALSO Osama Bin Laden. Sapevano che Obama mentí al popolo… - leonida_trai : @radioaldebaran Chi instaura una #DittaturaNaziSanitaria con la scusa di una pandemia con numeri gonfiati di vittim… - leonida_trai : @m5s_liguria Chi instaura una #DittaturaNaziSanitaria con la scusa di una pandemia con numeri gonfiati di vittime m… - fabius10scudi : @Val1Rosa @deusvultcrusad3 @catenaaurea66 1/2. Il problema di padre Livio, paradossalmente, è che ha rivestito di u… -

Ultime Notizie dalla rete : Con trappola

Agenzia ANSA

Dormiamo per terraqualche coperta. Fortunatamente, da buon veneto, ho da parte ho dei salami e un po' di vino. Ieri ho trovato della farina e siamo riusciti a farci del pane. I negozi del paese ...La truffatrice, esperta e non nuova a queste cose, non ha fatto i contil'abilità investigativa dei carabinieri della Compagnia di Fabriano, agli ordini del capitano Mirco Marcucci, che sono ...SAN ZENONE «Sono chiuso in cantina con mia moglie da giorni. Stiamo finendo il cibo. Non c’è più gas e acqua. Fuori morte e distruzione. Non so come farò nei prossimi giorni». È drammatico il racconto ...Si sono chiuse la scorsa settimana le gare di andata degli ottavi di finale di Champions League, con le sfide di ritorno che sono in programma a partire.