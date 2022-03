Case in affitto a Napoli: chi può avere il bonus Covid e le ultime indagini su quanto valgono (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Comune ha approvato l’avviso pubblico relativo alla concessione dei contributi a favore degli inquilini morosi incolpevoli, vale a dire quegli inquilini sotto sfratto o che hanno ricevuto comunicazione di diffida entro il 30 giugno del 2021 o che, a causa dell’emergenza Covid, abbiano subito una perdita del proprio reddito nell’anno 2021 di almeno il 25%. Il contributo ha l’obiettivo di venire incontro alle esigenze degli inquilini privati che incorrono nella morosità per forme improvvise di “grave disagio”, come la perdita del posto di lavoro, la grave malattia o il decesso di un componente del nucleo familiare percettore di reddito. Ma non è cumulabile con il reddito di cittadinanza. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente mediante l’utilizzo della piattaforma informatica messa a ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Il Comune ha approvato l’avviso pubblico relativo alla concessione dei contributi a favore degli inquilini morosi incolpevoli, vale a dire quegli inquilini sotto sfratto o che hanno ricevuto comunicazione di diffida entro il 30 giugno del 2021 o che, a causa dell’emergenza, abbiano subito una perdita del proprio reddito nell’anno 2021 di almeno il 25%. Il contributo ha l’obiettivo di venire incontro alle esigenze degli inquilini privati che incorrono nella morosità per forme improvvise di “grave disagio”, come la perdita del posto di lavoro, la grave malattia o il decesso di un componente del nucleo familiare percettore di reddito. Ma non è cumulabile con il reddito di cittadinanza. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente mediante l’utilizzo della piattaforma informatica messa a ...

Advertising

anteprima24 : ** #Case in #Affitto a ##Napoli: chi può avere il #Bonus #Covid e le ultime indagini su quanto valgono **… - Elena52111071 : @Luciaespositos az Davos 2020- 2030 di Klaus schwab big reset digit microchip credito sociale e come dice schvab ch… - associazionep2 : RT @idealista_it: Case e appartamenti in vendita e in affitto in tutta Italia. Trova la tua prossima casa! - TaniaM72972082 : Non solo Veneti... Aprite le case agli Italiani, pensionati, invalidi, famiglie disagiate. Sono 43 anni che vivo… - SerenaTT58 : I nostri presidenti di regione chiedono seconde case x ucraini...benissimo...tolgano IMU...spese x acqua ,gas, luce… -

Ultime Notizie dalla rete : Case affitto Quasi 70mila i profughi ucraini arrivati in Romania (01/03/2022) ... a causa delle operazioni militari russe, sono state costrette a lasciare le loro case per cercare ... l'affitto e le medicine, o in modo che possano investire in nuove attività. Credit Foto Sintesi

Superbonus 110%: purtroppo non ci sono solo aspetti positivi Per queste persone in difficoltà economica, ma in affitto, soprattutto giovani o giovani coppie, il Superbonus non è stato affatto di aiuto. In questo momento, l'edilizia sociale in Italia (le case ...

A Milano stanno salendo i prezzi degli affitti MilanoToday.it Sgomberi delle case popolari: lotta alle mafie o guerra ai poveri? Serve chiarezza Da Tor Bella Monaca a San Basilio, con grande rumore mediatico, si procede a sgomberare le abitazioni Ater dagli inquilini senza titolo, grazie ...

Affitti brevi: previsioni boom in vista dell’estate Da un lato, infatti, non appena si aprivano spiragli per viaggiare, molte persone hanno preferito l’affitto di una casa o un appartamento, al posto dell’hotel o del villaggio, così da non avere ...

... a causa delle operazioni militari russe, sono state costrette a lasciare le loroper cercare ... l'e le medicine, o in modo che possano investire in nuove attività. Credit Foto SintesiPer queste persone in difficoltà economica, ma in, soprattutto giovani o giovani coppie, il Superbonus non è stato affatto di aiuto. In questo momento, l'edilizia sociale in Italia (le...Da Tor Bella Monaca a San Basilio, con grande rumore mediatico, si procede a sgomberare le abitazioni Ater dagli inquilini senza titolo, grazie ...Da un lato, infatti, non appena si aprivano spiragli per viaggiare, molte persone hanno preferito l’affitto di una casa o un appartamento, al posto dell’hotel o del villaggio, così da non avere ...