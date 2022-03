Borseggiatrici a Milano | continua la battaglia di Striscia la Notizia

Advertising

TuttoSuMilano : #Milano, anteprima Striscia la notizia: continua la battaglia contro le borseggiatrici nelle vie più frequentate de… - Luca_zone : RT @Striscia: BORSEGGIATRICI A MILANO, LA BATTAGLIA DI STRISCIA CONTINUA. @VStaffelli #Milano #StrisciaLaNotizia - serenobit : RT @Striscia: BORSEGGIATRICI A MILANO, LA BATTAGLIA DI STRISCIA CONTINUA. @VStaffelli #Milano #StrisciaLaNotizia - Striscia : BORSEGGIATRICI A MILANO, LA BATTAGLIA DI STRISCIA CONTINUA. @VStaffelli #Milano #StrisciaLaNotizia - Luca_zone : RT @Striscia: Valerio Staffelli e la sua troupe in missione a #Milano contro le borseggiatrici, questa sera a #striscialanotizia @VStaffell… -

Ultime Notizie dalla rete : Borseggiatrici Milano

...di ' Striscia la Notizia ' per fermare la banda diche, con l'aiuto di una sciarpa, sottrae denaro ai passanti nel centro e nelle principali stazioni della metropolitana di. ...Prosegue la battaglia di Striscia la notizia per fermare leche 'lavorano' nel centro die nelle principali stazioni della metropolitana. Nella scorsa puntata Valerio Staffelli, l'inviato del Tg satirico, era andato in giro insieme a ...Prosegue la battaglia di "Striscia la Notizia" per fermare la banda di borseggiatrici che, con l'aiuto di una sciarpa, sottrae denaro ai passanti nel centro e nelle principali stazioni della metropoli ...Prosegue la battaglia di Striscia la notizia per fermare le borseggiatrici che "lavorano" nel centro di Milano e nelle principali stazioni della metropolitana. Staffelli e le sue "accompagnatrici" tor ...