Borsa: Europa soffre, Parigi - 2,6%. Gas +13%, scivola rublo (Di martedì 1 marzo 2022) Le Borse europee arrivano a metà seduta sui minimi di giornata, preoccupate per l'evoluzione della guerra in Ucraina su cui la Russia sta intensificando la pressione militare mentre le sanzioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 marzo 2022) Le Borse europee arrivano a metà seduta sui minimi di giornata, preoccupate per l'evoluzione della guerra in Ucraina su cui la Russia sta intensificando la pressione militare mentre le sanzioni ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Europa soffre, Parigi -2,6%. Gas +13%, scivola rublo: In calo titoli russi a Londra, salgono petrolio e mate… - luielei_ : Borse, l'Europa in forte calo guarda a Kiev. Corrono gas e petrolio @sole24ore - fisco24_info : Borse, l'Europa in forte calo guarda a Kiev. Corrono gas e petrolio: Dopo qualche incertezza iniziale prevalgono le… - Italian : Borsa: Europa cede oltre il 2%, timori escalation in Ucraina - telodogratis : Borsa: Europa cede oltre il 2%, timori escalation in Ucraina -