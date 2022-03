All' Hard Rock Cafe arriva il Messi Burger

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "presenta in contemporanea mondiale la novità assoluta del suo menu: il, piatto ispirato dalla leggenda del calcio Lionel, brand ambassador diInternational per la campagna “Live Greatness" lanciata in occasione del 50° anniversario del marchio. A partire da oggi, questo nuovo hamrealizzato secondo i gusti e gli ingredienti ideali del campione argentino è disponibile neiitaliani di Firenze, Roma e Venezia". Lo scrive la catena di locali in una nota. "Ilsi presenta come una rivisitazione del Legendary Steakdicon ...