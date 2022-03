10 anni senza Lucio Dalla, Morandi: “Era il mio amico più grande” (Di martedì 1 marzo 2022) BOLOGNA – “Sono passati dieci anni da quando il mio amico più grande se n’è andato…”. Così oggi su Facebook Gianni Morandi nel decennale della morte di Lucio Dalla, che se ne andò il 1° marzo 2012. Stamane Morandi è intervenuto anche su Rtl 102.5 per ricordare il grande cantautore bolognese. Nessuno, ad esempio, dimentica quell’ultimo Festival di Sanremo di cui Morandi era conduttore e direttore artistico. E’ il 2012, Lucio Dalla dirige l’orchestra, canta insieme a Pierdavide Carone. Un ruolo inedito. Era stato difficile convincerlo a partecipare? “Non voleva andare a Sanremo, non ne aveva voglia. Io gli chiesi di venire, anche con Carone. Lui si inventò il fatto di diventare un ... Leggi su lopinionista (Di martedì 1 marzo 2022) BOLOGNA – “Sono passati diecida quando il miopiùse n’è andato…”. Così oggi su Facebook Ginel decennale della morte di, che se ne andò il 1° marzo 2012. Stamaneè intervenuto anche su Rtl 102.5 per ricordare ilcantautore bolognese. Nessuno, ad esempio, dimentica quell’ultimo Festival di Sanremo di cuiera conduttore e direttore artistico. E’ il 2012,dirige l’orchestra, canta insieme a Pierdavide Carone. Un ruolo inedito. Era stato difficile convincerlo a partecipare? “Non voleva andare a Sanremo, non ne aveva voglia. Io gli chiesi di venire, anche con Carone. Lui si inventò il fatto di diventare un ...

Dieci anni senza Lucio Dalla Il primo marzo del 2012 scompare Lucio Dalla. Appena tre giorni prima del suo 69° compleanno. La sua ultima esibizione risale al Festival di Montreux, una delle kermesse jazz più importanti del mondo.

