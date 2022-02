Vittoria | Sallemi | guerra Ucraina | ex base Nato può accogliere profughi

Leggi su quotidianodiragusa

(Di lunedì 28 febbraio 2022)Russia,(FdI): “Expuò. Siano coinvolti tutti i Comuni iblei per atto di solidarietà”. Il capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale diSalvoha preannunciato il deposito di una mozione per impegnare il Comune dia impegnarsi per dare un concreto e fattivo aiuto aiucraini in fuga dalla. Riprendendo la proposta lanciata dal coordire di IV Liuzzo, accolta per altro dal sindaco casmeneo Maria Rita Schembari,chiede di vagliare l’utilizzo dell’exdi Comiso per dare ...