Video “fake” di Alex Belli? Elena Morali lo sbugiarda: “Ha usato Photoshop e mi ha rubato l’idea!” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Alex Belli ha girato un Video sott’acqua per la sua Delia Duran. Peccato che sia stato “sbugiardato” – addirittura – da Elena Morali che lo accusa pure di averle “scippato” l’idea. Video “fake” di Alex Belli? Elena Morali lo sbugiarda: “Ha usato Photoshop!” “Non disperdere nel mare il nostro amore. Difendilo e vai avanti per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 28 febbraio 2022)ha girato unsott’acqua per la sua Delia Duran. Peccato che sia stato “to” – addirittura – dache lo accusa pure di averle “scippato” l’idea.” dilo: “Ha!” “Non disperdere nel mare il nostro amore. Difendilo e vai avanti per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

ShooterHatesYou : È proprio una guerra contemporanea: mai visto un tale quantitativo di foto e video prodotti a testimonianza di ciò… - Tg3web : 'Non credete alle fake news, non deponiamole le armi', con un video messaggio in rete Zelensky risponde alle false… - LaStampa : Ucraina, Zelensky: 'Sono ancora qui, non credete alle fake news' - Danielasolare61 : RT @PQuondo: Chiamata alla redazione TG2 riguardo i video fake Parte1 - BerlinoRoma70 : Si stanno interrogando se il video, distribuito da Open, nel quale si vede trainare un carroarmato, sia reale o una… -