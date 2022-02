Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2022 ore 18:15 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2022 ORE 18:05 GIUSEPPE CUTRUPI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO, ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. . FILE ANCHE IN ESTERNA, TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. MIGLIORA LA SITUAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TUTTAVIA RESTANO RALLENTAMENTI TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIOE. CI SPOSTIAMO PIU’ A NORD DELLA CAPITALE, SULLA SALARIA SI PROCEDE INCOLONNATI TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA IN ENTRAMBI I SENSI. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA PONTINA TRA LO SVINCOLO PER VIA DEI RUTULI E APRILIA VERSO LATINA. ANCORA CHIUSA LA SP10 TURISTICA DEL TERMINILLO A CAUSA DELLE ABBONDANTI NEVICATE CHE HANNO INTERESSATO LA ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 febbraio 2022)DEL 28 FEBBRAIOORE 18:05 GIUSEPPE CUTRUPI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO, ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA E DIRAMAZIONESUD E APPIA. . FILE ANCHE IN ESTERNA, TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. MIGLIORA LA SITUAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TUTTAVIA RESTANO RALLENTAMENTI TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIOE. CI SPOSTIAMO PIU’ A NORD DELLA CAPITALE, SULLA SALARIA SI PROCEDE INCOLONNATI TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA IN ENTRAMBI I SENSI. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA PONTINA TRA LO SVINCOLO PER VIA DEI RUTULI E APRILIA VERSO LATINA. ANCORA CHIUSA LA SP10 TURISTICA DEL TERMINILLO A CAUSA DELLE ABBONDANTI NEVICATE CHE HANNO INTERESSATO LA ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Incidente sulla Cassia: si scontrano autocarro e scooter, un ferito grave ...con un autocarro L'intervento degli agenti del XV gruppo Cassia della polizia locale di Roma ... Inevitabili le ripercussioni alla normale viabilità della zona con traffico intenso ed auto bloccate. ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28 - 02 - 2022 ore 07:30 VIABILITÀ DEL 28 FEBBRAIO 2022 ORE 7.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON LUNEDì 28 FEBBRAIO DALLA ...SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA GALLERIA APPIA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA ...

