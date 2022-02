Uncharted | con Tom Holland | ancora primo al box office USA

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Posizioni invariate nel boxamericano che vedesaldamente in testa l'avventuroso, guidato dalla star Tom, seguito dal nuovo lavoro di Channing Tataum, il road movie Dog. Prosegue la corsa diin vetta al boxUSA. Tome Mark Wahlberg continuano a mietere successi nell'avventurosa pellicola che incassa altri 23,2 milioni di dollari, arrivando a un totale di 83,3 milioni in due settimane. Le avventure di Nathan Drake conquistano il pubblico, come segnala anche la nostra recensione di, che vede un giovane Nathan Drake impegnato a vivere delle incredibili avventure accompagnato dal mentore Victor Sullivan(Mark Wahlberg). Nel cast anche Antonio Banderas e Tati Gabrielle. ...

Mantiene la vetta del box office italiano, che incassa 1.326.777 euro portando così a 4.222.393 euro gli introiti complessivi. ... ASSASSINIO SUL NILO ,622.041 euro (4.458.009 euro ..., Tom Holland: "Nel film ho dovuto imparare a muovermi come un uomo, non più come un ragazzino" Stabile in seconda posizione Assassinio sul Nilo ,622 mila euro di incasso che portano il ...Seconda settimana vincente per “Uncharthed” con Tom Holland che da giovedì a domenica ha accumulato altri 1.326.777 euro per arrivare alla cifra totale di 4.222.392 euro. La seconda e la terza posizio ...(Box office USA: incassi 25 – 27 febbraio) Al box office USA vince per la seconda volta “Uncharted”, seguito come la scorsa settimana da “Dog” di e con Channing Tatum, che ha diretto insieme a Reid Ca ...