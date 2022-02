Ucraina, ex arbitro Luci rientra domani in Italia: “È stato viaggio non facile” (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’ex arbitro di calcio Luciano Luci è finalmente pronto a tornare in Italia da Kiev, dato che ora è il designatore degli arbitri per la serie A e B in Ucraina, dove era bloccato da giorni in seguito al conflitto scoppiato dopo l’invasione della Russia. Attualmente si trova a Bucarest, in Romania, in un pullman messo a disposizione dall’ambasciata Italiana e in cui viaggia con altre 26 persone. “Adesso mi trovo nella Coverciano romena, a Bucarest. Arriverò domani, 1 marzo, all’aeroporto di Peretola alle 13.45, da Francoforte. È stato un viaggio non facile“, le sue parole. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’exdi calcioanoè finalmente pronto a tornare inda Kiev, dato che ora è il designatore degli arbitri per la serie A e B in, dove era bloccato da giorni in seguito al conflitto scoppiato dopo l’invasione della Russia. Attualmente si trova a Bucarest, in Romania, in un pullman messo a disposizione dall’ambasciatana e in cui viaggia con altre 26 persone. “Adesso mi trovo nella Coverciano romena, a Bucarest. Arriverò, 1 marzo, all’aeroporto di Peretola alle 13.45, da Francoforte. Èunnon“, le sue parole. SportFace.

