“Stasera me lo fa”. Bufera su Jessica Selassié: lo ha detto chiaramente su Barù. E il pubblico protesta (Di lunedì 28 febbraio 2022) In principio era il triangolo. Ora invece tutti i riflettori sono puntati sulla coppia. Di Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge ne abbiamo parlato tanto, ma adesso che l’attore è uscito dalla Casa le attenzioni del pubblico del GF Vip 6 si sono focalizzate altrove. In particolare c’è una storia tra due vipponi che ha acceso l’interesse di tanti telespettatori. E dato vita perfino a un gruppo di fan, i “Jerù”. Avrete capito di chi stiamo parlando: Jessica Selassié e Barù. Ormai da settimane i due, soprattutto la principessina, si lanciano messaggi e ‘cinguettii’. E negli ultimi giorni ci sono stati degli sviluppi piuttosto interessanti. Di certo non mancano le occasioni per stare insieme. Proprio durante la festa in maschera Jessica ha provato, per l’ennesima volta, a giocare le sue carte: ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) In principio era il triangolo. Ora invece tutti i riflettori sono puntati sulla coppia. Di Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge ne abbiamo parlato tanto, ma adesso che l’attore è uscito dalla Casa le attenzioni deldel GF Vip 6 si sono focalizzate altrove. In particolare c’è una storia tra due vipponi che ha acceso l’interesse di tanti telespettatori. E dato vita perfino a un gruppo di fan, i “Jerù”. Avrete capito di chi stiamo parlando:. Ormai da settimane i due, soprattutto la principessina, si lanciano messaggi e ‘cinguettii’. E negli ultimi giorni ci sono stati degli sviluppi piuttosto interessanti. Di certo non mancano le occasioni per stare insieme. Proprio durante la festa in mascheraha provato, per l’ennesima volta, a giocare le sue carte: ...

