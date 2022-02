Sciopero benzinai oggi 28 febbraio 2022, a rischio i rifornimenti in autostrada: orari e fasce garantite (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sciopero. E’ una possibilità concreta, quella per la giornata di oggi. Il rischio c’è, e rappresenterebbe l’epilogo di lunghe settimane di proteste a causa del brusco innalzamento dei prezzi sul carburante. Di fatto, gasolio e benzina hanno raggiunto dei livelli esorbitanti, come non si vedevano da anni ormai. Costi alle stelle, di gran lunga superiori anche ai periodi più bui del passato, come la crisi intercorsa tra il 2014 e il 2015. Le motivazioni dello Sciopero: prezzi alle stelle Ma lo Sciopero non attacca solamente i prezzi e il loro innalzamento. Lo scioperò riguarderà anche le concessioni ai privati dei servizi sulle aeree dell’autostrada. Le concessionarie autostradali percepiscono somme molto elevate da parte delle stazioni di servizio sulle diverse tratte ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 febbraio 2022). E’ una possibilità concreta, quella per la giornata di. Ilc’è, e rappresenterebbe l’epilogo di lunghe settimane di proteste a causa del brusco innalzamento dei prezzi sul carburante. Di fatto, gasolio e benzina hanno raggiunto dei livelli esorbitanti, come non si vedevano da anni ormai. Costi alle stelle, di gran lunga superiori anche ai periodi più bui del passato, come la crisi intercorsa tra il 2014 e il 2015. Le motivazioni dello: prezzi alle stelle Ma lonon attacca solamente i prezzi e il loro innalzamento. Lo scioperò riguarderà anche le concessioni ai privati dei servizi sulle aeree dell’. Le concessionarieli percepiscono somme molto elevate da parte delle stazioni di servizio sulle diverse tratte ...

