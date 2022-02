Saviano è un disco rotto | “La guerra in Ucraina? Colpa delle mafie”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb — Se non declina ogni argomento monomaniacalmente, secondo il paradigma della mafia, Robertosi sente perduto: riuscirebbe a infilare la malavita organizzata anche parlando di crocchette per cani. Come quei comici decaduti, che nella vita hanno imbroccato un paio di tormentoni e dopo lustri li ripetono ancora alla nausea. Peccato che l’argomento, in questo caso, abbia ben poco di comico: siamo a Che tempo che fa e il «bardo cosmopolita», per dirla alla Fusaro, è invitato nel salottino del servile Fazio per parlare del conflitto russo-ucraino. Non si capisce in qualità di cosane possa disquisire: è un analista geopolitico? Decisamente no, ma eccoci servita la sua personale lettura. «Tutta questa vicenda ha un grande assente, ossia la mafia russa che da sempre è gemella con le organizzazioni criminali ucraine», afferma. Per ...