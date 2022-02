Portici, non accetta la fine della relazione e ferisce la ex: arrestato (Di lunedì 28 febbraio 2022) All’ennesimo rifiuto di tornare insieme, il 36enne di Portici ha estratto un coltello ferendo la donna alla spalla sinistra. I carabinieri della stazione di Portici hanno arrestato per lesioni personali e maltrattamenti in famiglia un 36enne napoletano già noto alle forze dell’ordine. L’uomo non accettava la fine della storia con la sua ex moglie, una Leggi su 2anews (Di lunedì 28 febbraio 2022) All’ennesimo rifiuto di tornare insieme, il 36enne diha estratto un coltello ferendo la donna alla spalla sinistra. I carabinieristazione dihannoper lesioni personali e maltrattamenti in famiglia un 36enne napoletano già noto alle forze dell’ordine. L’uomo nonva lastoria con la sua ex moglie, una

